Украина

Коваленко, Дентиньо, Фернандо, Коноплянка, Малышев и Исмаили продолжают работать по индивидуальной программе.

В четверг, 29 октября, Шахтер приступил к подготовке к матчу восьмого тура чемпионата Украины против Мариуполя — сообщил официальный сайт чемпиона Украины.

К полноценному тренировочному процессу вернулись нападающий Жуниор Мораес и защитник Сергей Кривцов.

Виктор Коваленко, Дентиньо, Фернандо, Евгений Коноплянка, Максим Малышев и Исмаили продолжают восстановление по индивидуальной программе.

Матч Шахтер — Мариуполь состоится в пятницу, 30 октября, в Киеве на НСК Олимпийский. Начало в 19:00.