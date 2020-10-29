Украина

Переговоры по трансферу Маркиньоса Сиприано приостановлены из-за трудностей чемпиона Украины с составом.

Попытка Палмейраса арендовать у Шахтера Сиприано не увенчалась успехом — сообщает Globo.

Бразильский клуб надеялся заключить годовое арендное соглашение с Шахтером по поводу 21-летнего форварда, однако этому помешали кадровые проблемы, неожиданно возникшие у "горняков".

В настоящий момент из-за травм и коронавируса Шахтер не может рассчитывать на ряд игроков, а последней каплей, поставившей точку в переговорах, по мнению бразильского издания, стала травма Дентиньо.

Сиприано перешел в Шахтер из Сан-Паулу в июле 2018 года за 1 миллион евро и с тех пор провел в составе чемпиона Украины 19 матчей во всех турнирах (1 гол).