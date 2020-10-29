Украина

Хавбек "олимпийцев" высказался о следующем матче против Колоса в чемпионате Украины.

В поединке восьмого тура украинской Премьер-лиги Олимпик отправится в гости к Колосу. Полузащитник донецкого клуба Тарас Завийский поделился ожиданиям от предстоящего противостояния, а также рассказал о конкуренции в команде.

"Всегда хочется выступать лучше, чем в предыдущем чемпионате. В прошлом году я забил два гола. Хочется больше играть и приносить пользу команде в виде ассистов и голов. В свою очередь это поможет Олимпику оказаться как можно выше в турнирной таблице".

"Когда я меньше играю, то стараюсь тщательно все проанализировать, чтобы понять, чего мне не хватает и потом работать над этим на тренировках. Тренер – не враг себе, и он ставит в состав сильнейших на данный момент футболистов. Я абсолютно четко это понимаю, никогда не обижаюсь и даже радуюсь за прогресс своих партнеров по команде. А если еще и команда выигрывает – это просто фантастика! Олимпик Донецк – это единство, это банда, это характер, это стиль".

"Матч с Колосом? Мы разобрали соперника на теоретических занятиях. Это очень сбалансированная во всех линиях команда. У них в составе есть очень опытные игроки в середине поля и в передней линии. На своем поле они играют с позиции силы. Агрессивны в отборе. Но нам есть, что противопоставить ковалёвцам. Мы уже два тура без победы и очень хотим добыть три очка в субботу", — приводит слова Завийского официальный сайт Олимпика.

Напомним, матч Колос — Олимпик состоится в субботу, 31 октября, в 14:00 по киевскому времени. После семи туров ковалевский клуб расположился на 5 строчке, имея 12 пунктов в своем активе, тогда как донецкая команда занимает 9 позицию с 9 набранными очками.