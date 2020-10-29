Украина

Украинский защитник успешно перенес операцию на плечевом суставе.

Защитник донецкого Олимпика Иван Зотько получил повреждение плечевого сустава в поединке седьмого тура украинской Премьер-лиги против Александрии, из-за чего ему потребовалось хирургическое вмешательство.

Как сообщает пресс-служба "олимпийцев", 24-летний украинец перенес операцию, а сама процедура прошла успешно и без каких-либо осложнений.

Теперь Зотько пройдет курс восстановления, а ориентировочные сроки отсутствия игрока на футбольном поле составят три месяца.

Напомним, Олимпик отправится в гости к Колосу в следующем матче УПЛ, который состоится в субботу, 31 октября, в 14:00 по киевскому времени. После семи туров донецкая команда занимает девятую позицию, имея в своем активе девять набранных очков.