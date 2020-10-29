Украина

Украинский фланговый защитник "горняков" пролонгировал отношения с донецким клубом.

Действующий чемпион Украины успешно провел переговоры с одним из своих воспитанников о продлении контрактного соглашения. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин.

Украинский номинальный фланговый полузащитник является воспитанником ДЮСШ полтавской Ворсклы, а свою карьеру футболиста начинал за детские команды Тернополя и Ильичевца. Свой первый контракт с донецким Шахтером он заключил летом 2016-го года, однако выступал, преимущественно, за команды категории U-19 и U-21.

Сезон-2019/20 Корниенко провел в составе Мариуполя, где за 19 игр отметился одним забитым мячом, после чего вернулся в стан "горняков", и пригодился в условиях срочной необходимости заменить травмированного левого защитника Исмаили. В текущем сезоне Виктор сыграл шесть матчей в украинской Премьер-лиге и две игры провел в рамках Лиги чемпионов УЕФА, забив при этом по голу в каждом из состязаний.

Следующий матч донецкого Шахтера состоится в рамках украинской Премьер-лиги. В соперниках "горняков" — Мариуполь, за который и играл в прошлом футбольном году Корниенко.