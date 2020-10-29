Украина

Украинский защитник донецкого Шахтера поделился эмоциями после подписания нового соглашения с клубом.

Действующий чемпион Украины провел успешные переговоры о продлении контракта с номинальным полузащитником Виктором Корниенко, который в новом сезоне стал качественной заменой травмированному бразильцу Исмаили на позиции левого защитника.

Сразу после заключения сделки, футболист дал интервью официальному сайту клуба, в котором рассказал о своем пути к участию в еврокубковых баталиях в составе "оранжево-черных": "Это мечта каждого футболиста, каждого мальчишки, который начинает играть в футбол. Конечно, неожиданно и приятно, но это только старт. Буду стремиться ставить себе высокие цели и идти к ним".

На вопрос о сроках своей адаптации в новом коллективе Корниенко сказал, что: "понадобилась неделя. Да, в это время было непривычно, но ребята хорошо меня приняли, проблем нет". Вспомнил Виктор и о дебютном вызове в состав национальной команды Украины: "Эмоции положительные. Наверное, все мечтают о таком. Поеду доказывать, чтобы быть на каждом сборе. Но еще нужно работать".

Будущие планы футболист очертил сдержано, но крайне амбициозно: "Я уже говорил: победа в чемпионате, Лиге чемпионов и в каждой игре".

Следующий матч донецкого Шахтера состоится в рамках украинской Премьер-лиги. В соперниках "горняков" — Мариуполь, за который и играл в прошлом футбольном году Корниенко.