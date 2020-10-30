Украина

Форвард Миная высказался о работе под руководством украинского специалиста.

Нападающий Миная Денис Кожанов, защищавший в свое время цвета донецкого Шахтера, поделился мнением о тренерских методах работы Василия Кобина, которые, по его словам, в некоторых аспектах схожи с подходом Мирчи Луческу.

"У человека есть своя идея. Если свои амбиции и он идет к своей цели. Кобин умеет мотивировать молодых и опытных футболистов. Я думаю, что у него большое тренерское будущее. Он — большой пример для молодежи. Ребята смотрят на него и прислушиваются".

"Кобин немного где-то взял от Луческу. Что-то есть у него свое, где-то подсмотрел у других специалистов. Думаю, каждый тренер так работает. Даже великие тренера ездят на стажировку. Это нормально", — сказал Кожанов в интервью телеканалам Футбол 1/2/3.

Отметим, что Минай после семи туров занимает 12-ю позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе пять набранных очков и один матч в запасе.