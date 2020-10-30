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Наставник Шахтера высказался о предстоящем матче чемпионата Украины против Мариуполя.

В поединке восьмого тура украинской Премьер-лиги Шахтер сойдется в противостоянии с Мариуполем. Во вторник "горняки" провели матч Лиги чемпионов против Интера, который завершился вничью, однако главный тренер донецкой команды Луиш Каштру настроен на победу с "азовцами", несмотря на напряженный график и усталость своих подопечных.

"Мы уже очень много об говорили о напряженном графике. У нас есть ребята, накопившие бешеную усталость, и те, кто после длительной паузы еще не готов. Мы должны найти баланс, при котором не будут ставиться под угрозу наши цели: как чемпионат, так и другие турниры. Наше обязательство – сделать команду свежей. Постараемся".

"Сейчас идет процесс восстановления игроков после матча с Интером и интеграции футболистов, переживших длительную паузу. Все показали себя очень достойно, первая группа уже выглядит свежо, вторая также показывает себя на достаточно высоком уровне. Пока у нас есть задача: встретиться с хорошим соперником и сделать все для победы. Футбол иногда приносит не совсем приятные сюрпризы, но надеемся на победу".

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"С составом на матч с Мариуполем еще не определился. Постараюсь проанализировать ситуацию, но в данный момент очень сложно. Вся концентрация будет на этом матче, но уже через пару дней у нас снова Лига чемпионов, а еще через пару – УПЛ. Нужно глубоко оценить ситуацию, чтобы принять решение".



"Мариуполь – команда, которая неплохо проводит чемпионат. Я жду конкурентной игры, сложного соперника из верхней части турнирной таблицы. У них прекрасный подбор футболистов, хорошо поставлена игра и отличный тренер – поединок будет непростой. Профессионалы должны уметь включаться и выключаться. Это вещи, которые даже не обсуждаются!" — приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, матч Шахтер — Мариуполь состоится сегодня, 30 октября, в 19:30 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.