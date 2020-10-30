Украина

Стали известны дисциплинарные наказания полузащитника Динамо и защитника Руха.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение по поводу дисциплинарных санкций в отношении полузащитника Динамо Николая Шапаренко и защитника Руха Романа Гагуна, которые заработали красные карточки в матчах седьмого тура чемпионата Украины.

Как сообщает официальный сайт УАФ, украинский хавбек киевского клуба дисквалифицирован на один матч и один поединок условно. Таким образом, Шапаренко пропустит предстоящую встречу с Днепром-1, однако сможет помочь своей команде в рамках девятого тура УПЛ против донецкого Шахтера.

Роман Гагун, в свою очередь, получил дисквалификацию на два матча, а также на один поединок условно, из-за чего Рух не сможет рассчитывать на него в противостояниях против Миная и Ингульца.

Напомним, Динамо сыграет с СК Днепр-1 в субботу, 31 октября, в 19:30 по киевскому времени. Поединок между Минаем и Рухом состоится первого ноября в 14:00 по киевскому времени.