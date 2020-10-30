Украина

Наставник Мариуполя высказался о следующем матче чемпионата Украины против "горняков".

В поединке восьмого тура украинской Премьер-лиги Шахтер сойдется в противостоянии с Мариуполем. Главный тренер "азовцев" Остап Маркевич поделился ожиданиями от предстоящего матча.

"Команда Шахтер является лидером украинского футбола и одной из лучших команд Европы. В Шахтере работают профессионалы высокого уровня, которые смогут подготовить команду физически хорошо к этой игре".

Читайте также: Шахтер — Мариуполь. Накануне

"Это футбол. Если ты хочешь быть наверху — ты должен быть готовым к играм каждые три дня. Как мы настроимся — так и пройдет матч. Нет принципиальной разницы, кто будет играть", — заявил Остап Маркевич в комментарии для программы Футбол NEWS.

Напомним, матч Шахтер — Мариуполь состоится сегодня, 30 октября, в 19:30 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.