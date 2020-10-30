Украина

Украинский полузащитник Алексей Хахлев и представитель африканского континента продолжат выступления в закарпатском клубе.

Как сообщает официальный сайт закарпатского Миная, клуб подписал соглашение с украинским центральным полузащитником Алексеем Хахлевым, который стал свободным агентом после разрыва отношений со львовскими Карпатами в июле этого года.

Алексей Хахлев — 21-летний украинский центральный полузащитник, который свой путь в футболе начинал с академии киевского Динамо, однако уже на этапе U-17 подписал соглашение с испанским Алавесом, в структуре которого дошел до второй команды.

В начале этого года львовским Карпатам удалось вернуть игрока на родину, после его разрыва отношений со "славными". В украинской Премьер-лиге игрок провел всего три матча (136 минут) и не отметился результативными действиями.

Наибольшее достижение в карьере на данный момент — участие в четырех играх юношеской сборной Украины U-20 на триумфальном для нашей команды чемпионате мира-2019 в Польше.

Кроме того, Минай пополнился представителем молодежной сборной Южно-Африканской республики Малепе Рипо Терсайу — опорным полузащитником, который также может исполнять функции флангового защитника.

Малепе — 23-летний экс-игрок южноафриканского Орландо Пайретс, бронзового призера прошлого сезона в своей стране, однако прошлых два сезона сыграл в аренде у Чиппа Юнайтед, которая сейчас идет на 11 месте в турнирной таблице.

За плечами имеет более 60 матчей на высшем уровне в национальном первенстве ЮАР, а также принимал участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016-м году в качестве основного игрока своей национальной команды.

Ближайший матч закарпатского Миная запланирован на 1 ноября — принципиальная домашняя встреча в рамках западноукраинского дерби против львовского Руха. Начало в 14:00 по киевскому времени.