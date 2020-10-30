Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют донецкий Шахтер и Мариуполь.

Луиш Каштру попал в незавидное положение после травмі Дентиньо в матче против миланского Интера (0:0). У Шахтера из форвардов остался только выпускник академии Богдан Вьюнник, который и начнет региональное дерби с первых минут. Также, в матче-открытии восьмого тура УПЛ будет принимать участие еще один участник молодежного состава "горняков" — Георгий Судаков. В целом, португальский наставник полностью изменил состав своей команды после игры Лиги чемпионов.

За Мариуполь не имели права в этой игре принять участие арендованные у действующего чемпиона футболисты, поэтому Остапу Маркевичу пришлось усиленно привлекать футболистов молодежной команды, а на скамейке приазовцев в игре против Шахтера будет всего три футболиста.

Шахтер: Пятов — Болбат, Витао, Матвиенко, Сиприано — Степаненко, Алан Патрик — Вакула, Судаков, Тайсон — Вьюнник.

Запасные: Трубин, Додо, Бондарь, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Марлос, Мораес.



Мариуполь: Кудрик — Тищенко, Мамросенко, Чоботенко, Велев — Кулиев, Мишнев, Выскребенцев, Дмитриев, Горбунов — Плакса.