Украина

Кадровые потери подопечных Остапа Маркевича из-за условий арендных соглашений футболистов приазовцев не позволили им навязать борьбу (4:1).

Лига чемпионов Лигой чемпионов, а на внутренней арене результаты действующего чемпиона Украины хромают на обе ноги. Донецкому Шахтеру не было нужды планировать перелет после ничьи в матче с миланским Интером на НСК Олимпийский (0:0), поэтому коллектив Луиша Каштру спокойно готовился к поединку-открытию восьмого тура Украинской Премьер-лиги против Мариуполя. Региональное дерби, не иначе.

"Горняки" состязаются с Ингульцом за звание наиболее "миролюбивой" команды национального первенства. Такой старт нового футбольного сезона невозможно было предсказать заранее, однако таковыми были реалии первых семи матчей Шахтера в новом розыгрыше УПЛ, четыре из которых завершились ничейными счетами. Мариуполь реже шел на компромисс с соперниками, и даже имел положительный баланс победных исходов перед отчетной игрой, но на способность команды Остапа Маркевича серьезно оказывал влияние факт множественных аренд футболистов из стана соперников.

Приазовцы вышли на поле в предельно экспериментальной комбинации исполнителей, а также имея лишь три футболиста на скамейке запасных. Отступать было некуда, поэтому бой чемпиону пришлось давать даже с серьезной кадровой ротацией. Шахтер предсказуемо загнал соперников контролем в зону вблизи их штрафной, после чего начал совершать регулярные попытки скрыть три линии обороны оппонентов.

В стартовые десять минут матча "горняки" создали лишь один потенциально опасный момент, но прострел Болбата от лицевой в сторону Вьюнника был перехвачен. Затем, Шахтер выдал головокружительный штурм чужих ворот ближе к середине первого тайма, и Мариуполь таки дрогнул под обрушившимися ударами по воротам Кудрика.

Голкипер старался изо всех сил не пустить мяч в сетку, не позволив соперникам пробить себя в игровых ситуациях. Однако случайная игра рукой от Тищенко при борьбе с Матвиенко за подачу углового с правого фланга привела к назначению пенальти, который реализовал Тайсон ударом в левый нижний угол.

Игра велась до забитого мяча, а поскольку Шахтер справился с этой задачей сравнительно быстро, то позволил себе еще больше раскрепоститься в атаке, и уже не так тщательно выступал в реализации. Отчетливо это было заметно по моменту Алана Патрика, который запорол выход один на один с Кудриком после тонкого паса Тайсона.

Однако, даже с низкой мотивацией у группы основных исполнителей, у дончан на поле присутствовали молодые игроки, которые были готовы действительно выгрызать свой шанс. Второй гол хозяев пришел именно после скидки Вьюнника из штрафной под удар Судакову, который осторожно вложил мяч в левый нижний угол из пределов полукруга у чужих владений. Взятием ворот от абсолютных дебютантов стартового состава Шахтера успешный первый там для донецкой команды подошел к концу.

Хозяев поля не особо старались издеваться над закрывшимся на своей половине, в привычном для себя темпе матчей УПЛ находя моменты у чужих ворот. Вот только реализация этих ситуаций оставляла желать лучшего. Вышедшего на замену бразильца Тете, к примеру, хватило только на заработанный пенальти в результате прохода с правого фланга мимо многострадального Тищенко, которого измотал Вакула, после чего Каштру еще добавил огня в свой правый фланг атаки. Алан Патрик в своем исполнении наказания был точен, как и Тайсон ранее, но пробил в противоположный нижний угол. Примечателен тот факт, что остальные свои моменты, после удачного прохода, Тете до конца матча завершал исключительно провальными попытками ударов.

Но это было уже после того, как Шахтер сумел забить свой четвертый гол, а соперники удачно выбежать в контратаку. Центр обороны дончан проспал быстрый штрафной в центральном круге от Мишнева, который отправил Горбунова обыгрывать один в один Пятова. Мариуполь радовался сравнительно недолго — Тайсон убежал от единственного вышедшего на замену игрока гостей, Фурсенко, по левому флангу, после чего завершил передачу верхом от Матвиенко ударом в дальний угол. Легкая игра для Шахтера, но соперникам из Менхенгладбаха в этом поединке не было что почерпнуть для предстоящего противостояния на международной арене.

В следующем туре вывеска матча Динамо — Шахтер украсит уик-энд украинского футбола, а Мариуполь будет проводить очередное гостевое региональное дерби — против Олимпика.— Мариуполь 4:1Тайсон, 27 (пен.), 75, Судаков, 44, Алан Патрик, 65 (пен.) — Горбунов, 71Пятов — Болбат, Витао, Матвиенко, Сиприано — Степаненко, Алан Патрик — Вакула (Мораес, 69), Судаков, Тайсон — Вьюнник (Тете, 59).Кудрик — Велев, Чоботенко, Мамросенко, Тищенко — Кулиев — Горбунов, Мишнев, Дмитриев, Выскребенцев — Плакса (Фурсенко, 73).