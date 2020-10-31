Украина

Football.ua представляет анонс поединка Днепра-1 с лидером чемпионата — киевским Динамо.

Киевское Динамо в матче против Днепра-1 постарается сохранить свое преимущество над донецким Шахтером и взять три очка.

Днепр-1 – Динамо

Суббота, 31 октября, 19:30. НСК Олимпийский, Киев. Дмитрий Кривушкин – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале 2+2.

В предыдущем туре динамовцы одержали победу над Александрией. Хоть киевляне и сумели открыть счет на первой минуте матча, сам поединок получился тяжелым. Игра так и закончилась с минимальным преимуществом команды Луческу.

Днепр-1 с приходом нового главного тренера получил новую эмоцию. Команда сумела достаточно неожиданно сначала обыграть Десну, а потом вполне ожидаемо добыла три очка в матче со Львовом.

В прошлом сезоне выездной поединок с Днепром-1 Динамо может вспоминать с не самыми лучшими эмоциями. Нынешний форвард киевского клуба Владислав Супряга просто в одиночку похоронил все надежды "бело-синих" на успешный результат в том матче.

Есть перед матчем с Днепром-1 у киевского Динамо определенные кадровые проблемы. Виталий Миколенко и Георгий Бущан заболели коронавирусом и не смогут сыграть в предстоящем матче. По неофициальной информации также коронавирусом заболел еще один голкипер Динамо – Денис Бойко. Не забываем и о том, что на неделе киевляне провели тяжелый выездной поединок против Ференцвароша. Добавляем дисквалификацию Николая Шапаренко. Несмотря на это все, Динамо все равно остается фаворитом в предстоящей встрече. Но давайте не забывать, что и в последнем матче между этими командами Динамо тоже считалось фаворитом.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 2 (1 победа Днепра-1, 0 ничьих, 1 победа Динамо), забитые голы 3:3

На поле Днепра-1: 1 игра (1 победа Днепра-1, 0 ничьих, 0 побед Динамо), забитые голы 3:1

На поле Динамо: 1 игра (0 побед Днепра-1, 0 ничьих, 1 победа Динамо), забитые голы 0:2

Самый результативный матч: победа Днепра-1 3:1 (сезон 2019/20)

прогноз 1:3

Сергей Горбаченко, Football.ua