Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Шахтер в рамках поединка восьмого тура чемпионата Украины принимал на своем поле обескровленный Мариуполь резервным составом и добился разгромной победы.

Тайсон смог отметиться голом после длительной паузы, а Судаков оформил дебютный мяч за Шахтер.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча:

Шахтер — Мариуполь 4:1

Голы: Тайсон, 27 (пен.), 75, Судаков, 44, Алан Патрик, 65 (пен.) — Горбунов, 71



Шахтер: Пятов — Болбат, Витао, Матвиенко, Сиприано — Степаненко, Алан Патрик — Вакула (Мораес, 69), Судаков, Тайсон — Вьюнник (Тете, 59).



Мариуполь: Кудрик — Велев, Чоботенко, Мамросенко, Тищенко — Кулиев — Горбунов, Мишнев, Дмитриев, Выскребенцев — Плакса (Фурсенко, 73).