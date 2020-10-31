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Хавбек Шахтера заменит в команде Лукаса Пакету.

Полузащитник Шахтера Тете получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии, сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола

Отмечается, что футболист "горняков" заменит в олимпийской команде полузащитника Лукаса Пакету, который был вызван в национальную сборную страны.

В составе команды Тете может принять участие в подготовительных матчах к Олимпиаде в Токио. Напомним, олимпийская сборная Бразилии девятого ноября сыграет против Саудовской Аравии, а 17-го — против Египта.

Ранее сообщалось, что вызов в стан олимпийской сборной "селесао" получили еще три игрока Шахтера — Маркос Антонио, Додо и Майкон.