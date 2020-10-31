Хавбек Шахтера заменит в команде Лукаса Пакету.
Тете, фото Шахтер
31 октября 2020, 13:59
Полузащитник Шахтера Тете получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии, сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола
Отмечается, что футболист "горняков" заменит в олимпийской команде полузащитника Лукаса Пакету, который был вызван в национальную сборную страны.
В составе команды Тете может принять участие в подготовительных матчах к Олимпиаде в Токио. Напомним, олимпийская сборная Бразилии девятого ноября сыграет против Саудовской Аравии, а 17-го — против Египта.
Ранее сообщалось, что вызов в стан олимпийской сборной "селесао" получили еще три игрока Шахтера — Маркос Антонио, Додо и Майкон.