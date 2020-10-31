Стали известны стартовые составы команд для поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Александрия и черниговская Десна.
Владимир Шаран — главный тренер Александрии, фото ФК Александрия
31 октября 2020, 16:17
Главный тренер Александрии Владимир Шаран удивил неожиданным тактическим решением на центральный поединок тура, в котором на КСК Ника сыграют Александрия и черниговская Десна.
"Полиграфов" редко когда можно уличить в использовании построения с тремя центральными защитниками, однако неуверенных ход на старте сезона заставляет тренерский штаб идти и не на такие эксперименты. Отметим также возвращение в стартовый состав Кирилла Ковальца, Дмитрия Гречкишкина, а также Валерия Лучкевича, который отбыл дисквалифицацию.
В составе Десны также есть изменения перед предстоящей игрой. Черниговский клуб все никак не может определиться с заменой покинувшего команду Александра Филиппова, поэтому свой очередной шанс в этом сезоне получит форвард Илья Шевцов.
Александрия: Панькив — Бабогло, Бондаренко, Дубра — Пашаев, Гречишкин, Ковалец, Вантух — Лучкевич, Ситало, Мишенко.
Запасные: Билык, Мельник, Стецьков, Довгий, Безбородько, Грицук, Шастал, Банада.
Запасные: Литовка, Тамм, Ермаков, Домбровский, Картушов, Хлебас, Гуцуляк, Будковский, Дегтярев.
Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Имереков, Мостовой — Огиря, Арвеладзе — Калитвинцев, Тотовицкий, Мудрик — Шевцов.
Матч Александрия — Десна начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
на Football.ua.