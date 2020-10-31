Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Александрия и черниговская Десна.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран удивил неожиданным тактическим решением на центральный поединок тура, в котором на КСК Ника сыграют Александрия и черниговская Десна.

"Полиграфов" редко когда можно уличить в использовании построения с тремя центральными защитниками, однако неуверенных ход на старте сезона заставляет тренерский штаб идти и не на такие эксперименты. Отметим также возвращение в стартовый состав Кирилла Ковальца, Дмитрия Гречкишкина, а также Валерия Лучкевича, который отбыл дисквалифицацию.

В составе Десны также есть изменения перед предстоящей игрой. Черниговский клуб все никак не может определиться с заменой покинувшего команду Александра Филиппова, поэтому свой очередной шанс в этом сезоне получит форвард Илья Шевцов.

Александрия: Панькив — Бабогло, Бондаренко, Дубра — Пашаев, Гречишкин, Ковалец, Вантух — Лучкевич, Ситало, Мишенко.

Запасные: Билык, Мельник, Стецьков, Довгий, Безбородько, Грицук, Шастал, Банада.



Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Имереков, Мостовой — Огиря, Арвеладзе — Калитвинцев, Тотовицкий, Мудрик — Шевцов.