Украина
31 октября 2020, 18:57
Александрия и Десна разошлись миром в напряженной борьбе
Подопечные Владимира Шарана и Александра Рябоконя обменялись двумя забитыми мячами (2:2).
Александрия — Десна, фото ФК Александрия
31 октября 2020, 18:57
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Александрия — Десна 2:2
Голы: Банада, 72, Ситало, 82 — Тотовицкий, 39 (пен.), Будковский, 84
Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло (Банада, 46), Бондаренко, Дубра, Вантух (Стецьков, 74) — Лучкевич (Безбородько, 70), Гречишкин, Мишенко (Третьяков, 46, Грицук, 86) — Ковалец — Ситало.
Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Имереков, Мостовой — Огиря, Арвеладзе (Будковский, 78) — Калитвинцев (Гуцуляк, 78), Тотовицкий (Хлебас, 86), Мудрик (Картушов, 67) — Шевцов (Домбровский 67).
Предупреждения: Мишенко, Третьяков, Пашаев — Мостовой, Гитченко, Огиря, Имереков
На 89-й минуте удален Максим Имереков (Десна) (второе предупреждение).