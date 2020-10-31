Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют днепровский Днепр-1 и киевское Динамо.

Коронавирус COVID-19 вывел из строя уже двух голкиперов киевского Динамо, поэтому в выездной игре против днепровского Днепра-1 место в воротах будет занимать Руслан Нещерет. Кроме того, у киевлян поменялась опорная зона, где в пары сыграют Шепелев и Андриевский, а на фланге в линии над ними расположится Беньямин Вербич.

У Днепра-1 из изменений стоит отметить отсутствие Сергея Булецы, у которого действующий контракт с Динамо. Вместо него с первых минут сыграет Тейлор. А также выход Игнатенко в качестве центрального защитника, в то время как Ди Франко расположится в опорной зоне.

Днепр-1: Сарнавский — Адамюк, Игнатенко, Логинов, Цуриков — Ди Франко, Пихаленок — Тейлор, Когут, Назаренко — Довбик.

Запасные: Юрчук, Сафронов, Коркишко, Ярмолюк, Кравченко, Сваток, Чичиков, Батагов, Хобленко.



Динамо: Нещерет — Кендзера, Забарный, Попов, Караваев — Андриевский, Шепелев — Цыганков, Буяльский, Вербич — Супряга.