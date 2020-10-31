Стали известны стартовые составы команд для поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют днепровский Днепр-1 и киевское Динамо.
Беньямин Вербич, фото ФК Динамо Киев
31 октября 2020, 19:07
Коронавирус COVID-19 вывел из строя уже двух голкиперов киевского Динамо, поэтому в выездной игре против днепровского Днепра-1 место в воротах будет занимать Руслан Нещерет. Кроме того, у киевлян поменялась опорная зона, где в пары сыграют Шепелев и Андриевский, а на фланге в линии над ними расположится Беньямин Вербич.
У Днепра-1 из изменений стоит отметить отсутствие Сергея Булецы, у которого действующий контракт с Динамо. Вместо него с первых минут сыграет Тейлор. А также выход Игнатенко в качестве центрального защитника, в то время как Ди Франко расположится в опорной зоне.
Днепр-1: Сарнавский — Адамюк, Игнатенко, Логинов, Цуриков — Ди Франко, Пихаленок — Тейлор, Когут, Назаренко — Довбик.
Запасные: Юрчук, Сафронов, Коркишко, Ярмолюк, Кравченко, Сваток, Чичиков, Батагов, Хобленко.
Запасные: Моргун, Сидорчук, Бэлуцэ, Шабанов, Де Пена, Леднев, Гармаш, Родригес, Дуэлунд.
Динамо: Нещерет — Кендзера, Забарный, Попов, Караваев — Андриевский, Шепелев — Цыганков, Буяльский, Вербич — Супряга.
Матч Днепр-1 — Динамо начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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