Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Заря в рамках матча восьмого тура чемпионата Украины пожалует в гости к Ингульцу.

Ингулец — Заря

Воскресенье, 1 ноября, 8 тур. Славутич-Арена, Запорожье. Главный арбитр — Андрей Коваленко. Трансляция — телеканал Футбол 1.

Ингулец подходит к поединку не в самом лучшем положении духа, но постарается отобрать очки у изнуренной еврокубковыми баталиями Зари. Подопечные Сергея Лавриненко после семи сыгранных матчей набрали пять баллов и находятся на одиннадцатой строчке турнирной таблицы. В прошлом туре Ингулец принимал Мариуполь и сыграл вничью со счетом 1:1.

Команда из Петрово очень хочет очертить свои притязания на сохранение прописки в элитном дивизионе, но очки даются крайне трудно. Заря, в свою очередь, лишь начала набирать баллы после крайне неудачного старта сезона. Луганчане находятся на девятой строчке турнирной таблицы с девятью пунктами после семи матчей.

В прошлом туре чемпионата Украины команда Виктора Скрипника добилась разгромной победы со счетом 4:0. Среди недели же Заря принимала на своем поле Брагу в рамках Лиги Европы и потерпела поражение со счетом 1:2. Луганчане, очевидно, пребывают не в лучших физических кондициях, но все равно будут рассчитывать на три очка в этом матче.

Подопечные Лавриненко попытаются воспользоваться текущим положением Зари, которую уже в ближайший четверг ждет поединок против АЕКа в Лиге Европы. Тем не менее, ожидаем, что подопечные Скрипника добьются уверенной победы, а Ингульцу придется ждать следующего поединка, чтобы набрать очки.

Не сыграет: Павлов