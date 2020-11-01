Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ПФК Львов и полтавская Ворскла.

Якубу Наджееб (справа) в матче против Мариуполя, фото ФК Ворскла Полтава

Якубу Наджееб (справа) в матче против Мариуполя, фото ФК Ворскла Полтава

Воскресная часть поединков восьмого тура украинской Премьер-лиги продолжится противостоянием во Львове, где ПФК Львов впервые сыграет под руководством и.о. главного тренера Виталия Шумского.

Юрий Максимов, наставник полтавской Ворсклы, которая и станет соперником "золотых львов" в предстоящей игре, заменил дисквалифицированных после матча с донецким Шахтером (1:1) Пап-Альюна Ндиайе и Давида Пуцлина на Якубу Наджееба и Артема Челядина соответственно. На этом кадровая ротация "ткачей" себя исчерпала.

У Львова отмечаем выход с первых минут Фране Чиряка и Донатаса Казлаускаса, которые расположатся под форвардом Назарием Нычем.

ПФК Львов: Костик — Махмутович, Сабино, Михоуби — Грисьо, Айнсалу, Шина, Клименчук — Чиряк, Казлаускас — Ныч.

Запасные: Пеньков, Кравчук, Романчук, Комарец, Эрнест, Кошман, Малашевский, Челич.



Ворскла: Резник — Яворский, Чеснаков, Якубу — Пердута, Челядин, Скляр, Ребенок — Степанюк, Кане — Кулач.