Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке восьмого тура украинской Премьер-лиги встретились между собой Минай и Рух, которые повысились в классе по итогам прошлого сезона Первой лиги.

Несмотря на то, что подопечные Василия Кобина создали больше моментов, реализовать их не удалось. Таким образом, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Обзор матча Минай — Рух:

Минай — Рух 0:0

Минай: Попович — Маембэ (Маткобожик, 61), Лопыренок, Пиняшко (Кожанов, 61) — Меличенко, Ткачук, Кныш (Павлиш, 90+2), Сакив — Нуриев, Снижко (Хахлев, 76) — Шиндер (Ахмедзаде, 76)

Рух: Бандура — Копина, Стаменкович, Парамонов (Дуць, 46), Глига — Климчук, Федорчук, Кухарук, Бойчук — Рунич (Притула, 78) — Кухаревич

Предупреждения: Меличенко, Снижко, Лопыренок, Сакив