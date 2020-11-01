Украина

Львов сенсационно обыграл Ворсклу в дебютном матче нового тренера

Полтавчане впервые в сезоне допустили поражение, после чего впервые в сезоне завершили тур ниже второй строчки в турнирной таблице (1:0).

ПФК Львов — Ворскла, фото ПФК Львов

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ПФК Львов — Ворскла 1:0

Гол: Ныч, 27



ПФК Львов: Костик — Махмутович, Сабино, Михоуби — Грисьо (Ю. Кравчук, 79), Айнсалу (Якимец, 70), Шина, Клименчук — Чиряк (Эрнест, 69), Казлаускас (Кошман, 90+1) — Ныч.



Ворскла: Резник — Яворский, Чеснаков, Якубу — Пердута, Челядин (Щербак, 46), Скляр, Ребенок (Д. Кравчук, 72) — Степанюк (Васин, 81), Кане — Кулач (Пешич, 23).



Предупреждения: Ныч, Грисьо, Махмутович, Сабино, Михоуби — Кулач, Щербак, Кане.