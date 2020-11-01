Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют петровский Ингулец и луганская Заря.

Восьмой тур украинской Премьер-лиги будет завершать противостояние в Запорожье, где луганская Заря выступит в качестве номинально гостевой стороны в матче против Ингульца из Петрово.

После очередной неудачи на европейской арене, Виктор Скрипник решил поменять фланги обороны своей команды, выпустив на поле в предстоящей игре Агрона Руфати и Андреаса Цыганикса, в то время как Хмоченовский был переведен в линию полузащиты. Александр Гладкий составит пару Владиславу Кабаеву.

У Ингульца лишь одна замена, по сравнению с игрой против Мариуполя в прошлом туре (1:1): Илья Коваленко сыграет на левом фланге полузащиты.

Ингулец: Шуст — Балан, Ковалев, Лупашко, Семенко, Квасный — Козак, Запорожец, Бартулович, Коваленко — Мкомола.

Запасные: Крынский, Янаков, Фатеев, Белоцерковец, Кучеренко, Литвяк, Плохотнюк, Ситчинава, Синегуб.



Заря: Шевченко — Руфати, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс — Иванисеня — Юрченко, Кочергин, Хомченовский — Кабаев, Гладкий.

Запасные: Василь, Лунев, Перович, Чайковский, Назарина, Фаворов, Поддубный, Гринь, Сайядманеш.



Матч Ингулец — Заря начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.