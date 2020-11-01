Украина

Денис Янаков отметился голом в ворота команды, который принадлежит его контракт, после чего чего VAR "подарил" пенальти команде Виктора Скрипника (1:1).

Своими выступлениями на еврокубковой арене луганская Заря, хочется верить, что это временно, не может порадовать своих поклонников. Далеко не все в порядке с подопечными Виктора Скрипника и на внутренней арене, хотя, по заверениям самого специалиста, команда должна была выйти на пик формы именно к матчам на международной арене. В последнем матче в графике событий восьмого тура луганчане играли на Славутич-Арене, однако, впервые за долгое время, не выступали в роли принимающей стороны — петровский Ингулец занял их место.

А вот вышла ли луганская команда к пресловутому "пику формы", помогут разобраться результаты последних пяти матчей команды Скрипника. Заря набрала девять очков на момент начала восьмого тура, и все они аккуратно легли именно в данный отрезок. "Мужики" свели к ничьим все противостояния с соперниками по верхней шестерке команд прошлого сезона, кроме стартового матча с черниговской Десной (1:3). Исходя из этого, можно было считать, что план тренерского штаба выполняется, но результатов на международной арене болельщики уже устали ждать.

Подопечные Сергея Лавриненко о еврокубковой головной боли могут только помечтать в своем дебютном сезоне. Ингулец — уникальная команда, и еще одну неделю точно оставалась бы таковой. Наибольшее число сведенных к ничейным исходам противостояний (5) — данного показателя не могли достичь даже Десна и Шахтер, хотя и подобрались достаточно близко (по 4 игры). Стоит отметить, что мировые результаты в контексте матчей "козаков" — следствие происходящего на поле, а не изначальный план тренерского штаба.

На Запорожье в этот вечер обрушились серьезные осадки в виде дождя, поэтому поле Славутич-Арены начало местами уходить под воду еще до стартового свистка. Командам в таких условиях не оставалось ничего иного, как большую часть времени стараться играть в верховые мячи, поэтому сразу в поединок подтянулась борьба и всяческого вида жесткие стыки. На переувлажненном газоне легко получить повреждение — соврать не даст Владислав Лупашко, который уже на 24-й минуте потянул пах на ровном месте, после чего был вынужден покинуть поле досрочно.

Множество голевых моментов по такой погоде? Извольте пожелать чего-то другого. Хорошо, что хоть какие-то ситуации возникали у обоих ворот. Бартулович стряхнул воду с перекладины "рамки" Шевченко подкрученным ударом со штрафного, а в ответной атаке Гладкий завершил одну из бесчисленных подач с фланга от Цыганикса точным ударом головой под дальнюю штангу, но залез при этом в офсайд. Не густо. Однако динамика перед перерывом делала намеки о том, что команды еще не все сказали в этой игре.

Никто не гарантировал, что во втором тайме осадки прекратятся. Собственно, этого и не произошло. Команды продолжили под дождем топтать газон запорожской арены, а в начале второго тайма все равно заставили зрителей у телеэкранов посидеть на голодном пайке без опасных ситуаций. И вдруг, случился штрафной у ворот луганчан, исполнение которого Денисом Янаковым вмиг перевернуло ситуацию на футбольном поле. Принадлежащий Заре игрок пробил точно во "вратарскую" девятку, но забитый мяч праздновать не стал.

На горизонте начала виднеться первая победа в сезоне для команды Лавриненко, однако эпизод на 71-й минуте приговорил команду к очередной ничьей. Кучеренко в борьбе за верховой мяч толкнул в спину Иванисеню, но арбитр увидел этот момент только с подсказки VAR. Досадная ситуация для хозяев, но ничего не поделаешь — Шусту пришлось отражать удар от Юрченко. И Богдан это сделал! Однако для сейва из левого угла своих ворот ему пришлось заранее покинуть линию. С перебивания Владлен был более точен. 1:1. Если лидеры перестанут набирать очки, что Ингулец своими "мировыми" сможет их настигнуть.

В следующем туре Ингулец из с. Петрово будет вспоминать, каково это — сражаться на выезде со львовским Рухом, с которым коллектив Сергея Лавриненко бравурно поднялся в "элиту". В то же самое время, луганскую Зарю ожидает домашние матчи с греческим АЕКом в рамках Лиги Европы и полтавской Ворсклой, но уже в УПЛ.Ингулец — Заря 1:1Янаков, 64 — Юрченко, 75 (пен.)Шуст — Балан, Ковалев, Лупашко (Кучеренко, 24), Семенко, Квасный — Козак, Запорожец, Бартулович, Коваленко (Янаков, 46) — Мкомола (Ситчинава, 65).Шевченко — Руфати (Назарина, 66), Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс — Иванисеня — Юрченко, Кочергин, Хомченовский — Гладкий, Кабаев (Сайядманеш, 81).Предупреждения: Семенко, Коваленко, Квасный, Кучеренко, Запорожец — Иванисеня, Вернидуб.