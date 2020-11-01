Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

Заря отправилась в гости к Ингульцу в рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги.

Команды обменялись забитыми мячами, однако выявить сильнейшего им не удалось. Финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.

Смотрите видео голов и обзор матча Ингулец — Заря:

Ингулец — Заря 1:1

Голы: Янаков, 64 — Юрченко, 75 (пен.)



Ингулец: Шуст — Балан, Ковалев, Лупашко (Кучеренко, 24), Семенко, Квасный — Козак, Запорожец, Бартулович, Коваленко (Янаков, 46) — Мкомола (Ситчинава, 65).



Заря: Шевченко — Руфати (Назарина, 66), Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс — Иванисеня — Юрченко, Кочергин, Хомченовский — Гладкий, Кабаев (Сайядманеш, 81).



Предупреждения: Семенко, Коваленко, Квасный, Кучеренко, Запорожец — Иванисеня, Вернидуб.