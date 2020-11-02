Украина

Наставник луганской Зари дал комментарий после ничейного исхода матча с Ингульцом (1:1).

В рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги последними вступили в борьбу петровский Ингулец и луганская Заря. Номинально выездная игра на поле запорожской Славутич-Арены завершилась для подопечных Виктора Скрипника очередной потерей очков (1:1), в то время как "козаки" пополнили свой баланс результатов очередным "мировым" исходом. Официальный YouTube-канал петровского Ингульца опубликовал интервью наставника "мужиков" после отчетного противостояния:

"Когда играешь дома, хочется выигрывать. Можно поздравить соперника, я думаю, что они довольны одним пунктом, который они заработали. Все по делу — мы не наиграли на победу. Хотя, может быть, в последнем моменте (промах Егора Назарины с лицевой границы штрафной — ред.), который у нас был, можно было бы игру спасти. Вернее — выиграть", — начал свой анализ украинский наставник.



"Много нюансов, но на них мы не ссылаемся. Мы в таком графике уже работали. Свежести, каких-то эмоций не было. В конце разбежались, но мы недовольны ни результатом, ни своей игрой", — резюмировал свой короткий комментарий Скрипник.

Уже в скором времени луганскую Зарю ожидает домашний поединок в рамках третьего тура Лиги Европы УЕФА, в котором "мужики" будут принимать греческий АЕК. После чего луганчане вернутся на внутреннюю арену, и вновь сыграют на Славутич-Арене, но уже против полтавской Ворсклы.