Украина

Фланговый защитник черниговской Десны дал комментарий относительно эпизода матча против Александрии, который привел к назначению пенальти.

В рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна завершила выездной поединок против Александрии боевой ничьей (2:2).

Череду голов в этом поединке открыл точный удар Андрея Тотовицкого с одиннадцатиметровой отметки на 40-й минуте. Эпизоду предшествовал фол защитника Александрии Романа Вантуха в борьбе за мяч внутри штрафной против визави по флангу — Ефима Конопли.

Как сообщает сюжет передачи "Великий футбол", Пострадавший футболист следующим образом прокомментировал данный эпизод в чужих владениях: "Там ребята, которые были рядом, слышали звук. Мне ударил человек (Роман Вантух — ред.) по ноге, и я упал. Все. Пенальти был."

По окончанию восьмого тура национального первенства, Александрия заняла десятую строчку в турнирной таблице с десятью набранными баллами, отставая при этом от черниговской Десны, которая идет четвертой, на 3 очка.

Следующий матч Александрия проведет в домашних условиях против ПФК Львов, а черниговская Десна будет принимать закарпатский Минай.