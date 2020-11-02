Украина

Футболист поможет команде в матчах Лиги Наций.

Вингер Динамо Беньямин Вербич получил вызов в сборную Словении на ноябрьские игры. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

В ноябре сборная Словении проведет три поединка. 11 ноября словенцам будет противостоять Азербайджан в рамках товарищеского матча, 15 ноября Словения примет Косово, а 18 числа сыграет против Греции в Лиге Наций.

После четырех матчей команда является лидером группы С, имея в своем активе 10 очков (3 победы, 1 ничья).

Что касается Вербича, то в текущем сезоне УПЛ он провел за Динамо 7 матчей, в которых отметился 2 забитыми голами.