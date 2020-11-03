Украина

Футболист объяснил череду неудач "мужиков".

Защитник луганской Зари Андрейс Цыганикс после ничьи против Ингульца (1:1) объяснил причину неудач клуба в последних матчах.

"Многие игроки Зари наиграли колоссальное количество минут в последних матчах. Мы набегали много километров. Из-за этого, возможно, подсели ноги. Тем более на таком поле. Пока тяжело сказать, почему такой результат", — сказал Цыганикс в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, следующий матч Заря сыграет в Лиге Европы против греческого АЕКа. Поединок состоится пятого ноября, в 22:00 по киевскому времени.