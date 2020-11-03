Украина

Определилась судейская бригада на главный матч тура УПЛ.

В рамках центрального матча девятого тура УПЛ киевское Динамо примет донецкий Шахтер.

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили Екатерину Монзуль — главным арбитром данной встречи.

Помогать Монзуль будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Четвертый арбитр — Анастасия Романюк, а наблюдатель арбитража — Сергей Задиран.

Также в этом матче будет использована система видеоповторов VAR. Арбитр VAR — Николай Балакин. Ему помогут Владимир Высоцкий и Виктор Швецов.

Отметим, что матч Динамо — Шахтер состоится восьмого ноября на НСК Олимпийском. Начало игры — в 17:00.