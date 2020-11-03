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Главный тренер "горняков" дал комментарий после игры против Боруссии М.

Шахтер в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле Боруссию М и проиграл со счетом 0:6.

Луиш Каштру считает, что это был ужасный вечер, после которого его команда будет работать дальше, чтобы прибавить в будущем.

"Мы не существовали как команда. Провели ужасную, очень слабую игру. Не смогли прессинговать, не смогли контролировать игру. Первый тайм показывает, кем мы были в поле: ноль фолов. Не создавали в атаке никаких проблем сопернику. Нас не удивило, как играла Боруссия. Нас удивило, как играли мы сами.

Первый гол повлиял на нас. На 16-й минуте проигрывали уже 0:2. Это ментально угнетало команду, а мы не смогли среагировать. Такой результат — унижение для нас. Правда в футболе одна: мы проиграли и потеряли три очка. Но будем бороться дальше до последней секунды.

Когда команда проводит такой первый тайм, мы не можем ждать, чтобы то же самое произошло и во втором. Нам нужно было изменить некоторые вещи. 0:4 после первого тайма — это тот результат, который делает завоевание очков нереальным. Постарались освежить команду, ребята устали психологически. Хотели добавить немного энергии, поскольку в первом тайме ее не было. Команда побеждает и проигрывает вместе.", – приводит слова Каштру официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Боруссия М.