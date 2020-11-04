Украина 04 ноября 2020, 16:16 Мораес: Счастлив от возможности постепенно заниматься тем, что я так люблю Футболист восстанавливает прежние кондиции. ЖУНИОР МОРАЕС, ФК ШАХТЕР ДОНЕЦК 04 ноября 2020, 16:16 Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес, который появился на замену в матче Лиги чемпионов против Боруссии М (0:6), поделился впечатлениями о выходе на футбольное поле. "Я счастлив от возможности постепенно заниматься тем, что я так люблю. Надеюсь, что восстановлюсь на сто процентов как можно быстрее. Вперед, Шахтер", — написал игрок в своем Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram I can't hide the happiness of being able to gradually to do what I love so much! I hope to be 100% as fast as possible. Come on @fcshakhtar ! ⚒⚽️ Публикация от Junior Moraes (@jrmoraes10) 4 Ноя 2020 в 2:53 PST Отметим, что Жуниор Мораес вместе с группой других футболистов Шахтера переболел коронавирусом. Люди Жуниор Мораес Команды Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте