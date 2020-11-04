Украина

Футболист восстанавливает прежние кондиции.

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес, который появился на замену в матче Лиги чемпионов против Боруссии М (0:6), поделился впечатлениями о выходе на футбольное поле.

"Я счастлив от возможности постепенно заниматься тем, что я так люблю. Надеюсь, что восстановлюсь на сто процентов как можно быстрее. Вперед, Шахтер", — написал игрок в своем Instagram.

Отметим, что Жуниор Мораес вместе с группой других футболистов Шахтера переболел коронавирусом.