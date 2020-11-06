Украина

Football.ua представляет анонс матча девятого тура УПЛ сезона-2020/21.

В рамках девятого тура украинской Премьер-лиги болельщиков ожидает противостояния между Днепром-1 и ковалевским Колосом, имеющими амбиции попасть в зону еврокубков по итогам текущей кампании.

Пятница, 6 ноября, 19:00. Днепр-Арена, Днепр. Главный арбитр — Виктор Копиевский (Кропивницкий). Прямая трансляция на телеканале УНИАН.

Днепр-1 с приходом Игора Йовичевича вернулся на тропу успешных результатов и к восьмому туру набрал восемь очков, что позволяет ему идти на десятой строчке турнирной таблицы. В прошлом туре днепряне принимали на своем поле Динамо и уступили со счетом 1:2, хотя вели по ходу поединка благодаря голу Назаренко.

Тем не менее, стоит отдать должное Днепру-1. У команды отчетливо просматривается рисунок игры, а их заряженность на борьбу и самоотдача с каждым матчем лишь растут. Колос, в свою очередь, расположился на шестой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе двенадцать набранных пунктов.

В прошлом туре подопечные Руслана Костышина принимали на своем поле Олимпик и потерпели поражение со счетом 1:2. Тренерский штаб ковалевцев проводит ротацию состава от матча к матчу. Возможно, нужно немного больше стабильности. Хотя и нужно понимать, что у Костышина много квалифицированных футболистов в распоряжении.

Примечательно, что предыдущий поединок между командами добавляет противостоянию свой шарм. Колос обыграл Днепр-1 со счетом 4:1 в поединке плей-офф за Лигу Европы, не дав свершиться мечте тогда еще команды Дмитрия Михайленко. Ожидаем, что днепряне смогут вернуть сопернику должок и наберут три балла.

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