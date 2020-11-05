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Защитник Динамо дал комментарий после матча с каталонцами.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона на своем поле обыграла Динамо с минимальным преимуществом в счете. Артем Шабанов дал комментарий после игры.

"Эмоции довольно неоднозначны. Показали неплохую игру, могли получать очки, если бы больше повезло, но в целом эмоции положительные. С детства всегда мечтал играть с командами такого уровня. Очень счастлив, что удалось сыграть с такой командой, как Барселона. Это была мечта детства.

Слева не совсем комфортно было, тем более в последнее время отсутствует игровая практика. В принципе, позиция для меня не нова, но играть было не совсем удобно. Однако со временем ребята помогали, подсказывали, было все хорошо.

Тренер сказал, чтобы мы не боялись играть в футбол, действовать больше через пас. Дал понять, что можно контролировать игру, соперник дает играть в футбол. Во втором тайме довольно неплохо выбегали в контратаки и имели хорошие шансы забить больше одного гола.

Команда не сильно разочарована, потому что удалось показать хорошую игру. Однако, думаю, было бы лучше, если бы мы зацепились за очки, это было бы очень неплохо.

Думаю, что да. Мы привыкли играть в таком насыщенном графике. Сейчас приедем на базу, где будут восстановительные процедуры. Уверен, что мы успеем восстановиться к матчу с Шахтером", — приводит слов защитника официальный сайт киевлян.

Ранее свою оценку прошедшему матчу Лиги чемпионов дал главный тренер киевлян Мирча Луческу.