Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура УПЛ между Днепром-1 и ковалевским Колосом.

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич оставил Артём Довбика на скамейке запасных в матче против ковалевского Колоса. Место на острие атаки хозяев займет Алексей Хобленко. Также в состав днепрян вернулся Сергей Булеца, пропустивший матч против киевского Динамо.

Днепр-1: Сарнавский — Тейлор, Адамюк, Логинов, Дубинчак — Батагов, Пихаленок — Назаренко, Когут, Булеца — Хобленко

Запасные: Юрчук, Цуриков, Ди Франко, Сафронов, Коркишко, Сваток, Чичиков, Довбик, Ярмолюк

Колос: Волынец — Кравченко, Гавриш, Петров, Новак, Черноморец — Антюх, Богданов, Ориховский, Смирный — Селезнев

Запасные: Кучерук, Максименко, Зозуля, Милько, Морозко, Данфа, Ильин, Исаенко, Лысенко

Матч Днепр-1 — Колос начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.