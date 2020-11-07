Украина

Наставник Днепра-1 высказался о поражении от Колоса в матче чемпионата Украины.

В матче-открытии девятого тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 потерпел домашнее поражение от Колоса (0:2). Главный тренер днепровского клуба Игор Йовичевич поделился эмоциями от результата этого поединка.

"В первом тайме мы полностью контролировали игру. Создали много моментов против команды, которая выступала в Лиге Европы. Это для нас является мотивацией, ведь мы хотим тоже туда попасть. Но такие матчи нужно направлять туда, куда хочешь. Для этого нужна реализация. Считаю, по игре в первом тайме разница должна быть три мяча в нашу пользу, но в футболе считаются только голы".

"Первый их приход к нашей штрафной привел к пенальти. Это немного повлияло на нашу игру, но через несколько минут мы восстановили баланс и продолжали атаковать. Жаль, что не забили в первом тайме. В перерыве договорились продолжить держать темп и ритм, ведь почувствовали, что выглядим лучше, доминируем, создаем моменты и много владеем мячом на чужой половине поля".

"Но быстрый гол во втором тайме просто убил команду психологически. Соперник играл по счету, и сил ему добавляли эмоции. Плюс у многих игроков есть опыт, и они маленькими провокациями сбивали темп игры. Впервые вижу, чтобы вратарь так медленно вводил мяч в игру и не был предупрежден".

"Арбитр говорит, что добавил время. Не надо добавлять время — нужен свободный удар, как прописано в правилах. У вратаря есть 6 секунд по правилам — не может быть 10 или 15 каждый раз. Повторюсь, что счет не по игре. Мы заслужили гораздо больше. Поздравляю ребят за самоотдачу и желание. Будем работать гораздо больше; время — наш союзник".

"Возможно, мы действительно проиграли большинство ничейных мячей, но у нас было больше моментов, особенно в первом тайме. Структура игры позволяла заполнять пространство и через перевод мяча нагружать их правый фланг. Они не могли найти решение этой проблеме. Жаль, что мы не забили гол, ведь ход игры сложился по-другому".

"Колос — опытная команда, в которой много игроков старше 30 лет. Мы же столкнулись с проблемой из-за отсутствия Игнатенко и травмы Кравченко, которую он получил позавчера на тренировке, а в самом матче еще и Батагов получил повреждение. У нас больше не было игрока такого оборонительного плана, чтобы он внес определенный баланс и преимущество в центре поля как раз в борьбе за ничейные мячи", — приводит слова Йовичевича официальный сайт Днепра-1.