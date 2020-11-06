Голы Евгения Селезнева и Евгения Смирного принесли Колосу победу над днепрянами (2:0).
днепр-1 - колос, фото ск днепр-1
06 ноября 2020, 20:55
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Днепр-1 — Колос 0:2
Голы: Селезнев, 25 (с пенальти), Смирный, 58
Днепр-1: Сарнавский — Тейлор, Адамюк, Логинов, Дубинчак — Батагов (Довбик, 37), Пихаленок — Назаренко (Цуриков, 70), Когут (Коркишко, 86), Булеца (Ди Франко, 86) — Хобленко (Чичиков, 70)
Колос: Волынец — Кравченко, Гавриш, Петров, Новак, Черноморец — Антюх (Морозко, 73), Богданов (Милько, 89), Ориховский, Смирный (Ильин, 80) — Селезнев (Лысенко, 73)
Предупреждения: Логинов, Когут, Хобленко — Петров, Смирный, Кравченко, Ильин