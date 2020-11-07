Украина

Football.ua представляет вашему вниманию анонс поединка между Десной и Минаем

Минай постарается в матче с черниговской Десной набрать очки, хотя команда Александра Рябоконя безусловно является фаворитом этой встречи.

Десна – Минай

Суббота, 7 октября, 19:30. Оболонь-Арена, Киев. Роман Блавацкий – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

В Субботу черниговская Десна сыграет свой домашний поединок против Миная в Киеве на Оболонь-Арене по той причине, что Чернигов находится в красной коронавирусной зоне. Команда Александра Рябоконя очень хорошо выступает на домашнем стадионе, потому можно говорить о том, что Минаю немного повезло, что матч состоится на нейтральном поле.

Также в пользу Миная говорит и тот факт, что предстоящий матч по причине дисквалификации пропустят: Максим Имереков и Андрей Мостовой.

Десна сейчас располагается на четвертом месте в турнирной таблице, а Минай третий с конца. Подопечные Василия Кобина добыли всего одну победу в 7 матчах чемпионата. В прошлом туре обе команды сыграли вничью. Минай на своем поле не сумел обыграть Рух, матч закончился со счетом 0:0, а Десна в концовке матча спасалась в игре против Александрии 2:2.

Конечно же, Десна – фаворит противостояния. Минаю же самое время научиться брать очки с командами выше уровнем, если все же дебютант УПЛ планирует подниматься в турнирной таблице повыше.

История противостояний

Команды ранее не встречались.

прогноз 2:0

Сергей Горбаченко, Football.ua