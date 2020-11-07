Football.ua представляет анонс поединка 9-го тура УПЛ между Олимпиком и Мариуполем.
Олимпик - Мариуполь, Фото: ФК Олимпик
07 ноября 2020, 08:30
Мариуполь попытается отобрать очки у Олимпика. В прошлом туре азовцы не сумели заработать очки в матче с донецким Шахтером, теперь попытают счастье в матче с другой донецкой командой.
Олимпик – Мариуполь
Суббота, 7 октября, 14:00. Динамо имени Лобановского, Киев. Денис Шурман – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.
Донецкий Олимпик в предыдущем туре достаточно неожиданно уверенно обыграл Колос на выезде. Это было первое поражение команды Костышина на своем поле. Мариуполь в бескомпромиссном матче проиграл донецкому Шахтеру со счетом 1:4.
В предстоящем матче Остап Маркевич сможет рассчитывать на 12 человек, которые не могли участвовать в предыдущем матче. А потому, вполне вероятно, что Олимпику будет совсем непросто добыть три очка в этом поединке. Тем не менее, букмекеры все же считают Олимпик фаворитом этой встречи.
Команда Климовского демонстрирует достаточно интересный футбол в этом сезоне, а легионеры, которые играют в атаке, очень даже высокого качества. Это позволяет донецкому клубу добиваться результата в УПЛ. Вероятнее всего, и в предстоящем матче это станет одним из решающих факторов.
Статистика личных встреч
Всего игр в УПЛ: 12 (3 победы Олимпика, 2 ничьих, 7 побед Мариуполя), забитые голы 18:24
На поле Олимпика: 6 матчей (2 победы Олимпика, 1 ничья, 3 победы Мариуполя), забитые голы 11:14
На поле Мариуполя: 6 матчей (1 победа Олимпика, 1 ничья, 4 победы Мариуполя), забитые голы 7:10.
прогноз 2:1
Сергей Горбаченко, Football.ua