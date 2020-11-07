Украина

Хавбек Шахтера высказался о принципиальном матче против столичного клуба.

Динамо Киев сойдется в противостоянии с Шахтером в центральном поединке девятого тура украинской Премьер-лиги. Полузащитник "горняков" Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от предстоящего матча с принципиальным соперником.

"Расстраивает, что этот вирус мешает. Не только спорту, а и жизни в целом. Никто не мог представить, что такое может случиться. Но нужно с этим смириться и стараться избегать этих заболеваний".

"Коронавирус портит это удовольствие от просмотра футбола. У Динамо сейчас нет половины команды. В любом случае я уверен, что игра будет интересной и захватывающей. Это будет игра не за три, а за шесть очков".

"Нельзя ни в коем случае проигрывать потому, что будет уже большой отрыв и будет тяжело догнать Динамо. Нужно сосредоточится на этой игре и добиться нужного результата", — заявил Коноплянка в программе Футбол NEWS

Напомним, матч Динамо — Шахтер состоится в воскресенье, 8-го ноября, в 17:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.