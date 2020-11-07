Украина

Португальский наставник донецкого Шахтера проанализировал прошлую игру его команды в Лиге чемпионов и поделился ожиданиями от противостояния с Динамо.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру в интервью программе Shakhtar News рассказал об анализе игры против менхенгладбахской Боруссии в рамках Лиги чемпионов УЕФА (0:6) и подготовке его подопечных к игре против киевского Динамо.

"Матч против Динамо один из важнейших в сезоне, — начал свой ответ на вопрос журналиста о подготовке к центральной игре тура УПЛ наставник, — Мы находимся в турнирной таблице не на том месте, где хотели бы. Много боролись за то, чтобы подняться в лидеры, но, к сожалению, многое произошло, и сейчас мы не на первом месте".

Каштру посетовал на тяжелый межсезонный период, который у действующего чемпиона Украины составил всего три дня: "Тот факт, что мы перешли из прошлого сезона в новый всего за три дня, плюс коронавирус, настигший нашу команду, то, как некоторые наши игроки восстанавливаются после него, с определенными ограничениями… Возможно, поэтому мы не так хорошо выступали в чемпионате до сегодня".

"В этом поединке еще ничего не решится, но мы понимаем, какое значение он имеет. В этой встрече мы хотим быть очень сильными. Прекрасно знаем, что противостоять нам будет сильное Динамо. Но Динамо также прекрасно знает, что ему будет противостоять хороший Шахтер", — расставил акценты наставник.

"Мы не можем убежать от психологического давления, и никто не может. Очень часто мы думаем, что самое главное — физическое состояние, технический или тактический аспекты. Но мы забываем, что самое главное — наша голова. Мы — профессионалы, и наша профессия требует быть на высоком уровне. И мы должны помогать друг другу. Сейчас нет команды в мире, чей путь не тернист. Некоторые чуть более стабильны, другие – менее, но полной стабильности сегодня нет", — рассуждает Каштру о последствиях игры его команды в Лиге чемпионов.

"Конечно, психологическую составляющую очень сложно вывести на достойный уровень. Как мы после Боруссии М? Нехорошо. Нас унизили, мы чувствовали себя опозоренными, зная, что не сыграли на нашем уровне. Но все, для меня Боруссия уже закончилась. Я уже обсудил с футболистами все, что нужно было обсудить по этому поединку. Мы все проанализировали и обсудили, теперь это – прошлое, как, к слову, и все хорошее, что мы сделали ранее. Это нас не интересует. А интересует нас настоящее, и это настоящее – матч с Динамо".

Каштру также намекнул на потери в составе своей команды: "У нас есть игроки, которые не смогут выступить. Не все готовы". При этом, не забыв уделить внимание и схожим проблемам противников: "Кто был внимателен к матчу Барселона – Динамо, тот понимает, что в команде Динамо проблем нет. Может быть, какие-то небольшие — да, но больших проблем нет. А есть хорошая динамика в атаке и обороне, хорошо отработанная стратегия. Мы прекрасно знаем, что нас ждет. Не будем обманываться. В воскресенье нас ожидает сложный вызов, но мы будем готовы".

На вопрос о стиле предстоящего матча главный тренер Шахтера ответил коротко: "Тактическая борьба".

Центральная игра девятого тура украинской Премьер-лиги состоится на поле столичного НСК Олимпийский в воскресенье, 8 ноября. Начало в 17:00.