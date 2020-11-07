Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка принципиальных соперников в рамках чемпионата Украины.

Динамо Киев сойдется в противостоянии с Шахтером в центральном поединке девятого тура украинской Премьер-лиги, который состоится в воскресенье, 8-го ноября, в 17:00 по киевскому времени. Место проведения матча: стадион НСК Олимпийский, Киев.

После восьми туров единоличными лидерами турнирной таблицы являются подопечные Мирчи Луческу, имеющие в своем активе 20 набранных очков, тогда как донецкий Шахтер отстает от своего принципиального соперника на четыре пункта.

Смогут ли "горняки" взять у столичного клуба реванш за поражение в матче за Суперкубок Украины? Об этом станет известно после их очного поединка, следить за событиями которого вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.