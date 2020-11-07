Украина

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка молодежного первенства Украины.

В центральном матче девятого тура молодежного чемпионата Украины болельщиков ожидает противостояние между двумя лидерами турнирной таблицы — Динамо U-21 и Шахтером U-21.

В молодежном первенстве Шахтер и Динамо встречались 38 раз, из которых 14 поединков завершились победой киевлян, в 12 матчах верх брали игроки донецкого клуба и 12 раз финальный свисток фиксировал ничью. Последнее очное противостояние этих команд сильнейшего также не выявило.

Следить за событиями поединка Динамо U-21 — Шахтер U-21 вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 7 ноября, в 13:00 по киевскому времени: