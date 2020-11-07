Украина

Тренерскому штабу главной команды страны срочно понадобилось усиление кадрового потенциала.

Положительные результаты тестирования на коронавирус COVID-19 у Владислава Супряги и Евгения Шахова ударили по кадровому потенциалу сборной Украины не в меньшей степени, чем предыдущий случай массового инфицирования в стане киевского Динамо. Об этом сообщил официальный сайт УАФ.

Тренерский штаб сборной Украины подыскал замену выбывшему форварду в лице Артема Кравца — нападающего турецкого Коньяспора. В новом сезоне нападающий оформил 5 результативных действий за свой клуб (4 гола + 1 голевой пас) в пяти сыгранных поединках. С момента дебюта за национальную команду (8 февраля 2011 года), Кравец сыграл 23 поединка, в которых отметился восемью забитыми мячами.

При этом, Александр Тымчик еще не успел в полной степени восстановится от повреждения.

Впрочем, источник сообщил и положительную новость: левый защитник Богдан Михайличенко успешно завершил период самоизоляции в две недели негативным результатом контрольного тестирования, и уже готов принять участие в матче бельгийского Андерлехта в ближайшем туре локального первенства против Гента, за который выступают сразу трое украинцев.

Напомним, что сборную Украины в ближайшем будущем ожидает гостевой товарищеский матч против Польши (11 ноября), а также две игры в рамках Лиги наций УЕФА: на выезде против Германии (14 ноября) и Швейцарии (17 ноября).