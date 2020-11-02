Украина

Киевляне получили результаты тестирования.

Перед вылетом в Барселону на поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов игроки и тренерский штаб Динамо прошли тестирование на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, шесть игроков, ассистент Луческу и еще четыре представителя персонала получили положительный результат.

Среди футболистов заразились Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ и Николай Шапаренко.

Также заболел ассистент Мирчи Луческу Эмил Карас. Имена еще четырех представителей персонала не разглашаются.

Напомним, что ранее коронавирус выявили у Миколенко, Бущана и Бойко.