Украина

Репетиция "взрослого" украинского классического противостояния осталась за киевлянами.

В противостоянии лидеров турнирной таблицы молодежного украинского первенства нашлось место приличному числу забитых мячей. Динамо вышло вперед уже на 8-й минуте матча, когда Турбаевский дважды спас свою команду в эпизоде с прострелом с левого фланга от Бодни и добивания от Назара Волошина, однако еще одну попытку, от Викентия Волошина, защитники Шахтера так и не успели накрыть.

Киевлянам удалось развить успех в середине первого тайма, когда Русин убежал от Мампасси, после чего заложил смещение мимо Козика с правого фланга, и уже потом переиграл голкипера дончан.

Шахтер начал второй тайм достаточно агрессивно, и уже на 62-й минуте отквитал один пропущенный мяч усилиями Вьюнника, который подкараулил неуверенную игру Приходько при перехвате прострела Чурко.

Однако череда замен в концовке встречи сбила настрой "горняков" на атаку, а Динамо, наоборот, удачно вышло в атаку на 84-й минуте, и в завершении своих стараний получило право на пенальти за фол Турбаевского против Ваната при попытке забрать верховой мяч. Сам же пострадавший и реализовал наказание.

В итоге, Динамо U-21 сумело добыть свою восьмую победу в стартовых девяти матчах, и отдалилось от преследователей на 6 очков. Однако у Шахтера еще есть один поединок в запасе.

Динамо U-21 — Шахтер U-21 3:1

Голы: В. Волошин, 8, Русин, 28, Ванат (84, пен.) — Вьюнник, 62



Динамо U-21: Моргун — Кузик (Мащенко, 81), Биловар (Тлумак, 89), Боль, Бодня — Бражко, Михайленко — Н. Волошин, В. Волошин, Клейтон (Яцик, 67) — Русин (Ванат, 67).



Шахтер U-21: Турбаевский — Капинус, Козик, Мампасси, Драмбаев — Приходько, Гуров (Чирук, 18) — Чурко (Гончарук, 76), Судаков, Вакула (Хромей, 87) — Вьюнник (Свитюха, 90).



Предупреждение: Драмбаев.