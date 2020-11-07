Украина

Стартовый поединок субботней части УПЛ порадовал результативностью (3:3).

В стартовом поединке субботней части украинской Премьер-лиги на поле стадиона Динамо им. В. Лобановского донецкий Олимпик принимал Мариуполь.

Матч начался с обоюдоострых атак, в которых первыми реально угрожали ворота хозяева поля — Шахаб на 24-й минуте мощным ударом в перекладину завершил выход один на один с Гальчуком. Олимпик отчетливо поджимал оппонентов, поэтому гол дончан не заставил себя долго ждать — очередной дальний удар Шахаба парировал голкипер, но сделал этот точно в направлении Бенито.

Подопечные Игоря Климовского не успели порадоваться достигнутому успеху, как тут же получили пенальти в свои ворота за фол Кичака против Горбунова. Сикан наказание реализовал ударом в левый нижний угол. И уже в следующей атаке самого Даниила в чужой штрафной сбил Бабенко, а с очередной "точки" в ворота Олимпика под перекладину вколотил мяч Мишнев.

Агрессивный первый тайм сменился относительно спокойным стартовым отрезком второй половины, а уже на 73-й минуте, как казалось, Танковский окончательно похоронил шансы соперников на успех рывок почти от центральной линии.

Однако Олимпик было рано списывать со счетов. Политыло на 79-й минуте добил в пустые ворота отскок мяча при дальнем ударе Бенито, а затем и сам вышедший на замену Шахабу форвард отметился голом — на четвертой компенсированной минуте он замкнул скидку во второй темп атаки от Бенито. Мариуполь мог выйти на третью позицию, однако потерял очки на ровном месте.

Олимпик — Мариуполь 3:3

Голы: Бенито, 37, Политыло, 79, Каргбо, 90+4 — Сикан, 44, Мишнев, 45+2, Танковский, 73



Олимпик: Кичак — Ксенз (Цымбалюк, 78), Драме, Снурницын, Пасич — Бабенко — Бенито, Завийский (Романовский, 84), Политыло, Тейшейра (Чогадзе, 70) — Шахаб (Каргбо, 70).



Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев (Сагуткин, 90+1), Чоботенко, Быков, Стасюк — Чех — Мишнев, Бондаренко (Библик, 90+1), Танковский, Горбунов — Сикан (Кулаков, 46).



Предупреждения: Бенито, Завийский, Драме, Бабенко — Мишнев