Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура УПЛ между черниговской Десной и Минаем.

Главный тренер черниговской Десны оставил на скамейке запасных одного из лидеров команды Андрея Тотовицкого. На его позиции в матче против Миная сыграет Дмитрий Хлебас. Атаку "северян" возглавит Филипп Будковский.

Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Тамм, Картушов — Огиря, Арвеладзе — Калитвинцев, Хлебас, Мудрик — Будковский

Запасные: Литовка, Ермаков, Домбровский, Тотовицкий, Гуцуляк, Западня, Дегтярев, Волков, Шевцов

Минай: Каниболоцкий — Меличенко, Матич, Сакив — Маембэ, Нуриев, Ткачук, Снижко, Кныш — Кожанов, Шиндер

Запасные: Попович, Пиняшко, Ахмедзаде, Маткобожик, Карноза, Лопыренок, Хахлев, Павлиш, Малепе

Матч Десна — Минай начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.