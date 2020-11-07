Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В стартовом поединке субботней части украинской Премьер-лиги на поле стадиона Динамо им. В. Лобановского донецкий Олимпик принимал Мариуполь и сыграл вничью со счетом 3:3.

Команды выдали результативный поединок, а дончане смогли отыграть два гола в конце встречи.

Обзор матча:

Олимпик — Мариуполь 3:3

Голы: Бенито, 37, Политыло, 79, Каргбо, 90+4 — Сикан, 44, Мишнев, 45+2, Танковский, 73



Олимпик: Кичак — Ксенз (Цымбалюк, 78), Драме, Снурницын, Пасич — Бабенко — Бенито, Завийский (Романовский, 84), Политыло, Тейшейра (Чогадзе, 70) — Шахаб (Каргбо, 70).



Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев (Сагуткин, 90+1), Чоботенко, Быков, Стасюк — Чех — Мишнев, Бондаренко (Библик, 90+1), Танковский, Горбунов — Сикан (Кулаков, 46).



Предупреждения: Бенито, Завийский, Драме, Бабенко — Мишнев